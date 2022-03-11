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Серед українців поширюють фейкові емейли зі шкідливим посиланням, - ЦПД

Хакери розсилають листи від імені державних органів України з інструкціями щодо підвищення рівня інформаційної безпеки. 

Серед українців поширюють фейкові емейли зі шкідливим посиланням, - ЦПД
Фото: Media Confidential

Серед українців поширюють фейкові мейли від імені державних органів України з інструкціями щодо підвищення рівня інформаційної безпеки.

Про це повідомив у Facebook Центр протидії дезінформації.

"У тілі листа є посилання на веб-сайт hxxps://forkscenter[.]fr/, з якого пропонується завантажити "критичні оновлення" у вигляді файлу "BitdefenderWindowsUpdatePackage.exe" розміром близько 60МБ. Цей файл запускає завантажувач "alt.exe", який встановлює низку файлів", - інформують у ЦПД.

У Центрі кажуть - запуск завантаженого файлу "one.exe" призведе до ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon. 

"Якщо ви отримували або відкривали зазначений лист, негайно повідомте на пошту cert@cert.gov.ua", - наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, СБУ заявила, що посилює кіберзахист стратегічних об’єктів і створює для цього гарячу електронну адресу.

4 березня зловмисники створили фейкову Facebook-сторінку українського Міноборони і почали поширювати від її імені неправдиві повідомлення.

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