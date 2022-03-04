​Зловмисники створили фейкову Facebook-сторінку українського Міноборони і поширюють неправдиві повідомлення

У відомстві закликали скаржитися на такі сторінки.

Зловмисники створюють дублікати офіційних сторінок українських відомств у соціальних мережах. Серед них - фейкова сторінка Міністерства оборони України.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці МО.

"Міністерство оборони України має ЛИШЕ ОДНУ офіційну сторінку у FB, яку досить легко ідентифікувати: наявність верифікації (іншими словами «синя галочка»), кількість читачів (наразі їх понад 633 тис), відсутність таргетованої реклами, ідентифікація урядової організації", - наголосили у відомстві.

Фото: Facebook/Міністерство оборони України

Зловмисники з фейкової сторінки Міноборони запустили як рекламний допис із закликом "повідомляти про ворожу техніку" і переходити за посиланням.

У міністерстві просять українців блокувати фейкові акаунти українських міністерств чи інших відомств і стежити за новинами на офіційних ресурсах.

Нагадаємо, 3 березня російські окупанти і медіа країни-агресора почали розповсюджувати фейки про те, що жителі Херсонщини просять прийняти область до РФ.

У Нацгвардії повідомили, що в Херсоні ворог окупував місцеві телевежу та телерадіомовлення й розповсюджуватиме неправдиві новини та інформацію Херсоном.