Учора в Чернігові загинули 47 осіб, – уточнені дані медиків

Учора, 3 березня, внаслідок бомбардування російською авіацією на території Чернігова загинули 47 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на уточнену інформацію медиків.

Померли 38 чоловіків і 9 жінок.

“Урятовано 18 осіб”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, близько полудня у четвер, 3 березня, Росія вдарила по житловому масиву в центрі Чернігова. Пошкоджено багато багатоквартирних будинків, вибито вікна, пошкоджено покрівлі, балкони, подекуди знищено стіни і перекриття.

В ОДА наголосили, що поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч – лікарні, декілька шкіл і дитсадків, десятки багатоповерхівок.