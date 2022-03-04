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Учора в Чернігові загинули 47 осіб, – уточнені дані медиків

Урятували 18 людей.

Учора, 3 березня, внаслідок бомбардування російською авіацією на території Чернігова загинули 47 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на уточнену інформацію медиків.

Померли 38 чоловіків і 9 жінок. 

“Урятовано 18 осіб”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, близько полудня у четвер, 3 березня, Росія вдарила по житловому масиву в центрі Чернігова. Пошкоджено багато багатоквартирних будинків, вибито вікна, пошкоджено покрівлі, балкони, подекуди знищено стіни і перекриття.

В ОДА наголосили, що поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч – лікарні, декілька шкіл і дитсадків, десятки багатоповерхівок.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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