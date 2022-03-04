Посольство США у Києві: напад на ЗАЕС – це військовий злочин

Обстріл найбільшої атомної станції в Європі просуває тероризм Путіна ще на крок далі.

Напад російських військових на Запорізьку АЕС є військовим злочином. Про це заявило посольство США у Києві.

“Обстріл Путіним найбільшої атомної станції в Європі просуває його тероризм ще на крок далі”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські війська обстрілювали Енергодар і розташовану в місті ЗАЕС, у результаті чого на території атомної станції почалася пожежа. Персонал станції не постраждав. Загинули троє українських військових-захисників, ще двох поранено.

Раніше мер Енергодара Дмитро Орлов записав звернення до мешканців міста, в якому наголосив, що російські військові "в мирне населення не стріляли, а якщо стріляли, то тільки холостими набоями". Мер попросив не чинити спротиву, "не провокувати" окупаційні війська.

Сьогодні російські окупаційні війська знову зайшли в Енергоград.