У Херсонській області відключено мобільні мережі Vodafone і Київстар, у Херсоні - російська техніка

У Херсонській області окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар. Про це повідомляє голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

Крім того, як повідомила LB.ua місцева мешканка самого Херсона, російські окупанти звезли в місто псевдоконвої з нібито гуманітарною допомогою для мирного населення.

"Це робиться для того, щоб потім підставні люди з прапорами Росії кричали "заберіть нас в Росію", - пояснює місцева мешканка. - Дворами їздили автобуси нібито Червоного Хреста для евакуації населення. Але Червоний Хрест офіційно повідомив, що не планує жодної евакуації".

Місцева мешканка додає, що російська техніка є по всьому місту. Українські прапори зняли вже в багатьох місцях Херсона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Херсона звозять автобуси з людьми з для мітингу "за Росію".