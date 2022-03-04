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У Херсонській області відключено мобільні мережі Vodafone і Київстар, у Херсоні - російська техніка

Росія звозить до міста псевдоконвої з гуманітаркою.

У Херсонській області відключено мобільні мережі Vodafone і Київстар, у Херсоні - російська техніка
Фото: facebook

У Херсонській області окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар. Про це повідомляє голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

Крім того, як повідомила LB.ua місцева мешканка самого Херсона, російські окупанти звезли в місто псевдоконвої з нібито гуманітарною допомогою для мирного населення.

"Це робиться для того, щоб потім підставні люди з прапорами Росії кричали "заберіть нас в Росію", - пояснює місцева мешканка. - Дворами їздили автобуси нібито Червоного Хреста для евакуації населення. Але Червоний Хрест офіційно повідомив, що не планує жодної евакуації".

Місцева мешканка додає, що російська техніка є по всьому місту. Українські прапори зняли вже в багатьох місцях Херсона. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Херсона звозять автобуси з людьми з для мітингу "за Росію". 

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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