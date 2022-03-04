На блокпоста в районі селища Селекційне прикордонний наряд відділу “Дергачі” Харківського загону затримав корегувальника вогню противника, українця, який їхав автомобілем Lexus.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Під час огляду багажного відділення автівки прикордонники виявили АКС-74, 240 набоїв до нього, квадрокоптер, 50 тис. грн, військовий квиток, паспорт і мобільний телефон в якому зафіксовано з’єднання з останніми абонентами під ім’ям “Гармата” та “Куратор”.
Мету свого перебування в районі блокпоста громадянин пояснити не зміг.
Посібника злочинної діяльності ЗСУ РФ передано співробітникам СБУ.