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На Харківщині затримали коригувальника вогню російських окупантів

Його затримали на блокпосту поблизу селища Селекційне.

На блокпоста в районі селища Селекційне прикордонний наряд відділу “Дергачі” Харківського загону затримав корегувальника вогню противника, українця, який їхав автомобілем Lexus.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Під час огляду багажного відділення автівки прикордонники виявили АКС-74, 240 набоїв до нього, квадрокоптер, 50 тис. грн, військовий квиток, паспорт і мобільний телефон в якому зафіксовано з’єднання з останніми абонентами під ім’ям “Гармата” та “Куратор”.

Мету свого перебування в районі блокпоста громадянин пояснити не зміг.

Посібника злочинної діяльності ЗСУ РФ передано співробітникам СБУ.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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