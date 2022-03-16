Близько 11 тисяч маріупольців виїхало до Запоріжжя 16 березня

З міста вирушили майже 2500 автівок і 15 автобусів.

16 березня з Маріуполя до Запоріжжя виїхало близько 11 тисяч людей.

Про це повідомили на Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

"Близько 2500 тисяч легкових машин виїхали з Маріуполя у бік Запоріжжя. Крім того, для тих, хто добрався своїм ходом до Бердянська і з різних причин не зміг продовжити рух далі, організували автобуси, які зараз їдуть до Запоріжжя у супроводі православних священників", - йдеться в повідомленні мерії.

З міста вирушили 15 автобусів з пасажирами, з них 3 автобуси з дітьми.

Нагадаємо, за ніч з окупованого рашистами Маріуполя вибралися по зеленому коридору три тисячі жителів.