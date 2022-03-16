Президент США Джозеф Байден назвав Путіна воєнним злочинцем. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на CNN.

"Я думаю, що він воєнний злочинець", – сказав Байден.

Раніше американські посадовці утримувалися від заяв про військові злочини в Україні. Це було повʼязано з проведенням спеціального розслідування, яке ініціював Державний департамент США. Попри те, що розслідування триває, прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що відповідь Байдена - це реакція "на варварські дії, жахливі дії іноземного диктатора, які забирають життя мирних жителів".

"Він відповідав на пряме запитання, а також на те, що він бачив по телевізору. Ми всі бачили варварські дії, жахливі дії іноземного диктатора, які забирають життя мирних жителів: він здійснює удари по лікарнях, вагітних жінках, журналістах та інших", - уточнила Псакі.

Нагадаємо, що 16 березня Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, що засуджує президента РФ Володимира Путіна як військового злочинця. Документ був підтриманий сенаторами обох партій.