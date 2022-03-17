Ще два літаки окупантів збили над Київщиною ввечері на четвер, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ніч на четвер оприлюднив інформацію про те, що на Київщині збито два ворожі літаки.

Про це він написав у фейсбуці.

"Щойно в небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника. Загалом за добу мінус більше 10 повітряних цілей РФ", - відзначається у повідомленні.

Нагадаємо, 16 березня Українська ППО до цього знищила мінімум десяток повітряних цілей окупантів.

Зокрема, знищено три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак невстановленого типу, два вертольоти та один БпЛА оперативно-тактичного рівня