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Ще два літаки окупантів збили над Київщиною ввечері на четвер, - Залужний

За добу понад 10 повітряних цілей 

Ще два літаки окупантів збили над Київщиною ввечері на четвер, - Залужний
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ніч на четвер оприлюднив інформацію про те, що на Київщині збито два ворожі літаки.

Про це він написав у фейсбуці.

"Щойно в небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника. Загалом за добу мінус більше 10 повітряних цілей РФ", - відзначається у повідомленні. 

Нагадаємо, 16 березня Українська ППО до цього знищила мінімум десяток повітряних цілей окупантів.

Зокрема, знищено три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак невстановленого типу, два вертольоти та один БпЛА оперативно-тактичного рівня

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