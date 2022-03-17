Ворог не досягнув жодної стратегічної мети наступальної операції, - Генштаб ЗСУ

Росіяни в основному зосереджуються на веденні розвідки та намаганні організувати контрбатарейну боротьбу.

Російська армія продовжує наступальну операцію проти України, однак станом на 16 березня ворог у повній мірі не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції.

Про це повідомляє Генеральних штаб Збройних сил України.

На Волинському напрямку російські окупаційні війська, за повної підтримки воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь, продовжують активно використовувати її територію для розміщення ракетних комплексів, нанесення ракетних ударів по території України та організації всіх видів забезпечення військ. Також окупанти активно використовують аеродроми та транспортну інфраструктуру Білорусі.

"З метою отримання інформації розвідувального характеру білоруськими розвідувальними органами здійснюється опитування громадян, що перетинають українсько-білоруський кордон", - зазначили в штабі.

На Поліському напрямку росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні розвідки та намаганні організувати контрбатарейну боротьбу. Значних успіхів ворог не має. Під час бойових дій підрозділи 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу зазнали значних втрат в особовому складі й техніці та були вимушені передчасно задіяти резерви.

На Сіверському та Слобожанському напрямках активних наступальних дій з боку ворога не фіксується. Окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, перегрупуватися та поповнити запаси.

Противник не полишає спроб просунутись південніше міста Ізюм, ймовірно, з метою продовження наступу в напрямку Слов’янська. Успіху там у ворога також немає.

У Південнобузькому операційному районі російські окупанти продовжують спроби закріпитися на займаних позиціях. Після завданого підрозділами Збройних Сил України удару по аеродрому Херсон, який тимчасово перебувє під контролем ворога, окупанти намагаються перебазувати техніку, що вціліла.

Також, зазначили в штабі, корабельний склад чорноморського флоту РФ продовжує блокувати судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії в повномасштабній війні проти України вже перевищили 13500 осіб. Також Росія втратила 404 танки і 1279 бойових броньованих машин. У противника поменшало артилерійських систем на 150 одиниць, ракетних систем залпового вогню - на 64 одиниці, засобів ППО - на 36 штук.

Крім того, у Росії - мінус 81 літак, 95 гелікоптерів, 640 одиниць автомобільної техніки, 3 кораблі чи катери, 60 цистерн із паливом та 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Дані про втрати ворога уточнюють, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Президент РФ Путін вважає війну в Україні "успішною".