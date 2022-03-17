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​​"УАВтормет" готується пиляти російські танки та БТР на металобрухт

Вивчає світовий досвід для переробки військової техніки

​​"УАВтормет" готується пиляти російські танки та БТР на металобрухт
Фото: Київ Оперативний

Українська асоціація вторинних металів ("УАВтормет") вивчає світовий досвід для переробки військової техніки на металобрухт.

"Світовий досвід переробки військової техніки. Ми вже вивчаємо технології переробки, які будуть представлені членам та партнерам нашої асоціації", - цитує "Інтерфакс-Україна" інформацію асоціації.

При цьому на сайті компанії у фейсбуці представлена інформація про німецьку компанію, яка здійснює утилізацію військової техніки.

Також на сайті наведено посилання на телеканал ICTV на інтерв'ю із заголовком "Російські танки на металобрухт! Чи можна заробити на ворожій техніці? Чи можна здати на металобрухт ворожий танк?" голови правління брухтопереробного підприємства "Інтерпайп Втормет" Валентина Макаренка, який констатував, що в Україні був дефіцит металобрухту, але наразі брухту додалося.

"Ми з ним упораємося, ми його переробимо! Це потрібний нам продукт", - сказав Макаренко.

При цьому він уточнив, що якщо на обійсті перебуває справна придатна техніка у вигляді танка, БТР або іншої техніки - це військовий трофей. Якщо вона непридатна до використання - це металобрухт. І фізособа може такий танк та іншу уживану техніку здати як металобрухт і отримати гроші. Нагадавши, що до війни такий брухт коштував 9 тис. грн/тонна.

В Україні діють Українська асоціація вторинних металів ("УАВтормет"), Українська асоціація експортерів металобрухту (УАЕМ) та "Українська асоціація вторинних металів та ресурсів" ("УАВторметресурс").

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