Росіяни перетворили Чорнобильську АЕС на військову базу, – Енергоатом

103 українські фахівці 21-шу добу несуть вахту, їжу та продукти від окупантів персонал не приймає.

Персонал Чорнобильської атомної електростанції у нелюдських умовах дбає про безпеку станції та цілого світу. Окупанти перетворили ядерний об’єкт на військову базу.

Про це вранці 16 березня заявили в НАЕК "Енергоатом".

Там наголошують, що 21-шу добу персонал Чорнобильської АЕС без зміни працює на майданчику станції, забезпечуючи ядерну та радіаційну безпеку всіх елементів та систем станції.

"103 фахівці дбають про безпеку не лише станції, а й цілого світу, як ніхто розуміючи наслідки можливої ядерної катастрофи. Рашисти виказали повне нехтування безпекою, фактично перетворивши ядерний об’єкт на військову базу", – зазначають в Енергоатомі.

У Національній атомній енергогенеруючій компанії запевняють, що станом на сьогодні, 16 березня, радіаційний фон на ЧАЕС та навколо неї не змінився і перебуває у межах допустимих норм.

Російські окупанти наразі не втручаються у виробничий процес. Комунікації між ними та персоналом станції практично немає. Від самого початку захоплення працівники відверто виказали своє негативне ставлення до загарбників.

В Енергоатомі повідомляють, що персонал ЧАЕС харчується власними продуктами із попередніх запасів. Їжу та продукти від окупантів персонал не приймає.

На пропозицію змінитися або звільнити станцію українські атомники відповіли відмовою – розуміючи, що так вони піддадуть ризику своїх колег, які у такому випадку мають стати добровільними заручниками окупантів. Також, якщо персонал покине станцію, російські загарбники можуть замість них завезти новий персонал із "Росатому".

Унаслідок ворожих дій російських окупантів Чорнобильська АЕС була повністю знеструмлена. Бойові дії унеможливлювали ремонтні роботи та відновлення енергоживлення.

13 березня українські фахівці поновили електропостачання на Чорнобильській АЕС і в місті Славутич. Наступного дня окупанти знову пошкодили відремонтовану українцями лінію до ЧАЕС. Аварійні бригади були змушені знову їхати в небезпечну зону та ліквідовувати пошкодження.