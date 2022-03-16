З початку війни у Харкові окупанти вбили понад 500 мирних мешканців, – ДСНС

88 з них рятувальниками довелось діставати з-під завалів.

Лише за підтвердженими даними з початку війни у Харкові окупанти вбили понад 500 мирних мешканців.

Про це повідомили обласні рятувальники.

88 з них рятувальниками довелось діставати з-під завалів. Пошукові роботи не припиняються.

“Завдяки роботі рятувальників на місці зруйнованих будівель за весь час війни вдалось врятувати 189 людських життів”, – додали у ДСНС.

Протягом минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС не припиняли ліквідовувати наслідки повітряних бомбардувань та артилерійських обстрілів житлових кварталів Харкова. В умовах війни вони здійснили 32 виїзди на ліквідацію пожеж та розбирання завалів зруйнованих будівель, спричинених ворожими обстрілами.

Наразі ще тривають аварійно-рятувальні роботи у Київському, Шевченківському, Новобаварському та Немишлянському районах Харкова.

За минулу добу додалась ще одна “гаряча точка” на мапі Харкова. В результаті артилерійського удару по багатоповерхівкам у Немишлянському районі Харкова, сталось руйнування декількох квартир у 2-х житлових багатоповерхівках, а також їх загоряння. Рятувальники загасили пожежу на загальній площі біля 200 кв.м., провели рятування та евакуацію людей, а також дістали з-під завалу тіло загиблого.

Загалом цього дня рятувальники врятували з-під завалів 4 людей, відшукали та вилучили з-під уламків будівельних конструкцій 2 загиблих.

Нагадаємо, протягом доби російські війська завдали більш ніж 50 ударів по районах Харкова. Вночі загарбники атакували один із майданів міста ракетами.