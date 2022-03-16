Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
​Рада звільнила від військової служби окремі категорії осіб
​Рада звільнила від військової служби окремі категорії осіб
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

З початку війни у Харкові окупанти вбили понад 500 мирних мешканців, – ДСНС

88 з них рятувальниками довелось діставати з-під завалів. 

З початку війни у Харкові окупанти вбили понад 500 мирних мешканців, – ДСНС

Лише за підтвердженими даними з початку війни у Харкові окупанти вбили понад 500 мирних мешканців.

Про це повідомили обласні рятувальники.

88 з них рятувальниками довелось діставати з-під завалів. Пошукові роботи не припиняються.

“Завдяки роботі рятувальників на місці зруйнованих будівель за весь час війни вдалось врятувати 189 людських життів”, – додали у ДСНС.

Протягом минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС не припиняли ліквідовувати наслідки повітряних бомбардувань та артилерійських обстрілів житлових кварталів Харкова. В умовах війни вони здійснили 32 виїзди на ліквідацію пожеж та розбирання завалів зруйнованих будівель, спричинених ворожими обстрілами.

Наразі ще тривають аварійно-рятувальні роботи у Київському, Шевченківському, Новобаварському та Немишлянському районах Харкова. 

За минулу добу додалась ще одна “гаряча точка” на мапі Харкова. В результаті артилерійського удару по багатоповерхівкам у Немишлянському районі Харкова, сталось руйнування декількох квартир у 2-х житлових багатоповерхівках, а також їх загоряння. Рятувальники загасили пожежу на загальній площі біля 200 кв.м., провели рятування та евакуацію людей, а також дістали з-під завалу тіло загиблого. 

Загалом цього дня рятувальники врятували з-під завалів 4 людей, відшукали та вилучили з-під уламків будівельних конструкцій 2 загиблих.

Нагадаємо, протягом доби російські війська завдали більш ніж 50 ударів по районах Харкова. Вночі загарбники атакували один із майданів міста ракетами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також