Стратегічне завдання - оборона Києва, - Залужний

Стратегічне завдання Збройних сил України - оборона Києва. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у фейсбуці.

Основне навантаження, за словами головнокомандувача, несуть підрозділи Сухопутних військ Збройних сил України. "Разом з ними захищають столицю підрозділи Сил територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій ЗС України та інших військових формувань держави. До захисту столиці масово долучаються самі містяни", - додав Залужний.

Нагадаємо також, вчора президент України Володимир Зеленський підсилив оборону Києва, призначивши головою Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, який до того командував об'єднаними силами в зоні ООС.