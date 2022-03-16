Фото: НП

Сьогодні близько 6:00 години на трасі Кропивницький-Знам‘янка поблизу села Лозова на Хмельниччині зіткнулися автобус та мікроавтобус з переселенцями.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Автобусом “Setar” керував 61-річний житель Донецької області. Дані водія буса “Mercedes-Benz Sprinter” встановлюються. Відомо, що він перевозив переселенців з Дніпра у напрямку Тернополя.

У результаті ДТП водій та 6 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події.

“Ще 9 пасажирів транспортного засобу госпіталізовані до лікарні в м. Волочиськ. Наразі анкетні дані загиблих і потерпілих встановлюються”, – йдеться у повідомленні.

Фото: НП

Водій та пасажир автобуса серйозно не постраждали.

Наразі слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області продовжують роботу на місці події та з’ясовують усі обставини ДТП.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС