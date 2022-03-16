ЗСУ збили над Чорним морем два російські літаки

Зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування "Південь" збив о 5 ранку на півдні країни два російські винищувачі Су-30см, які мали намір атакувати селище в Одеській області. Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

"Зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Південь" обидва літаки ліквідовано. Пілоти катапультувались і вслід за літаками впали в українське Чорне море", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ знищено три ворожі літаки. Також збито один російський вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.