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На рівні уряду створено міжвідомчу робочу групу щодо членства України в Банку розвитку Ради Європи

Її створення ініціювало Міністерство розвитку громад і територій.

На рівні уряду створено міжвідомчу робочу групу щодо членства України в Банку розвитку Ради Європи
Олексій Чернишов
Фото: Міністерство регіонального розвитку

Міністерство розвитку громад та територій ініціювало утворення на рівні уряду Міжвідомчої робочої групи з питань членства України в Банку розвитку Ради Європи.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зроблено перший конкретний крок до членства нашої держави в БРРЄ.

“За підтримки потужної європейської інституції, яка має багаторічний досвід фінансування житлових програм для переміщених осіб у різних країнах Європи, ми зможемо швидше і більш ефективно вирішити житлову проблему наших родин, що їх війна позбавила даху над головою. А таких сімей, на жаль, значно побільшає внаслідок цієї війни”, – йдеться в повідомленні.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зазначив, що приєднання України до БРРЄ є важливим для українців кроком. Він сприятиме модернізації державної житлової політики в нашій державі, допоможе розробити нові житлові програми, взяти участь у міжнародних інвестиційних проєктах, залучати іноземні інвестиції для забезпечення житлом українців, які постраждали внаслідок війни.

Зазначимо, Банк розвитку Ради Європи заснований 1956 року вісьмома державами – членами Ради Європи для вирішення проблем біженців, з якими Європа зіткнулася після Другої світової війни. Головна мета житлових проєктів Банку – сприяти доступу до достойного і доступного житла для малозабезпечених і осіб середнього достатку через надання позик або зменшення дефіциту житла (будуючи нове житло або відновлюючи наявний житловий фонд).

Із 1956 року загальна сума схвалених проєктів Банку в житловому секторі сягає 11 млрд євро. Наразі Банк розвитку Ради Європи реалізує 13 проєктів в Албанії, Боснії та Герцеговині, Республіці Молдова, Чорногорії, Румунії, Сербії та Македонії.

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