Під час вибухів персонал залишав робочі місця.

Найближчої години окупанти, що захопили Запорізьку атомну, планують розпочати "утилізацію" боєприпасів просто на майданчику станції біля руїн навчально-тренувального центру ЗАЕС.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Іншими словами, божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси просто напроти енергоблока №1 атомної станції", – наголошують в українській державній енергогенеруючій компанії.

Енергоатом оприлюднив фото наслідків обстрілу російськими військовими ЗАЕС. На ньому видно, що вибиті шибки і розбиті вікна після обстрілу 4 березня закрили листами ДСП.

Оновлення. Російські окупанти таки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн навчально-тренувального центру та енергоблока №1. І планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи, повідомили в Енергоатомі. Під час вибухів персонал залишав робочі місця.

"Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема МАГАТЕ?" – запитують в українській енергогенеруючій компанії.

Фото: Енергоатом

Нагадаємо, з 3 березня ЗАЕС і її місто-супутник Енергодар перебувають під контролем окупантів. Станом на 10 березня на території АЕС перебувало 50 одиниць важкої техніки, близько 400 російських військових, багато вибухівки та зброї.

На всіх шести енергоблоках станції працює український персонал, проте всі технічні питання керівництво АЕС змушене погоджувати з окупантами. Персонал перебуває під сильним психологічним тиском з боку загарбників.

Офіс генпрокурора України розслідує дії РФ на Запорізькій, а також Чорнобильській АЕС за статтею "екоцид".

Днями стало відомо, що цю територію окупанти використовують для закріплення своїх позицій. Крім того, росіяни замінували узбережжя Каховського водосховища поблизу станції.