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У МВС розповіли подробиці вбивства американського журналіста Брента Рено

Його колега перебуває в лікарні "Охматдит", загрози життю наразі немає.

У МВС розповіли подробиці вбивства американського журналіста Брента Рено
Фото: Макс Требухов

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів подробиці вбивства американського журналіста Брента Рено.

Про це пише Укрінформ.

Так, 13 березня близько 13:30-13:40 два журналісти видання Time приїхали до підірваного мосту біля Ірпеня, який розташований між селом Романків та містом Ірпінь з метою здійснення документування наслідків воєнних дій Російської Федерації на території України.

“Після цього вони перейшли через міст на протилежний бік і попрямували в напрямку міста Ірпінь. Згодом до них підійшов водій автомобіля “Лада” зеленого кольору та запропонував супроводжувати їх по місту, а саме – до іншого підірваного мосту, який, власне кажучи, вони шукали. Кореспонденти на це погодилися”, – розповів Денисенко.

За його словами, сівши в автомобіль, вони попрямували в напрямку вулиці Соборної до найближчого житлового кварталу "Єсенін".

“Зупинившись на проїжджій частині, почали фотографувати розбомблені будинки житлового кварталу "Єсенін" та прилеглу територію цього житлового кварталу”, – продовжив радник міністра МВС.

Через кілька хвилин, зауважив він, з’явилися двоє осіб у військовій зеленій формі, представники Російської Федерації, з автоматами в руках і зробили два попереджувальні постріли вгору.

“Водій на автомобілі з журналістами в салоні зреагував на постріли і різко розвернувся у зворотному напрямку, а люди у військовій формі автоматичними чергами почали обстрілювати автомобіль. В ході обстрілу журналіст Рено Брент Ентоні, 1971 року народження, від отриманих поранень помер на місці. Він отримав вогнепальне поранення в голову. Інший журналіст – Хуан Дієго Арредондо, 1975 року народження, отримав вогнепальне поранення, і, власне кажучи, йому надається зараз допомога в лікарні "Охматдит" у місті Київ. Ніяких загроз його життю на цей момент, як сповіщають лікарі, немає”, – розповів Денисенко.

Він зазначив, що оскільки автомобіль, у якому пересувалися журналісти, зазнав технічних пошкоджень, "вони були змушені пересісти до іншого автомобіля та перекласти труп до цього авто, яке їхало поряд і доставило потерпілих до мосту біля села Романівка".

"У подальшому журналісти переїхали через міст з каретами швидкої допомоги, їх доставили до міста Київ і, відповідно, пораненого журналіста доправили до "Охматдиту", – розповів радник міністра.

Ця вся оперативна інформація, якою наразі володіє МВС.

Нагадаємо, з 24 лютого, відколи Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, вбито трьох журналістів і скоєно 10 замахів на вбивство.

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