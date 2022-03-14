Ректора московського вишу і російського академіка позбавили звань почесних докторів КНУ

Адміністрація вишу повністю відмовляється від співпраці в будь-якій формі з університетами та академічними інституціями країни-агресора.

Ректора МДУ імені М. В. Ломоносова Віктора Садовничого та академіка Російської академії наук Юрія Золотова позбавлено звань почесних докторів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Відповідне рішення вченої ради вишу було схвалено сьогодні, 14 березня, повідомив ректор КНУ Володимир Бугров у соцмережі Facebook.

Він зазначив, що в умовах війни, яку Росія розв'язала проти українського народу, університетська громада докладає чимало зусиль для боротьби з ворогом на різних напрямках. Викладачі, працівники та студенти боронять українську землю у складі Збройних сил України та Сил територіальної оборони, збирають необхідне для армії і військових, готують їжу для наших захисників.

“Натомість в російському суспільстві геноцид українського народу, названий Путіним “військовою спецоперацією денацифікації та демілітаризації”, отримує підтримку навіть у колах інтелектуалів, так званої “еліти”. Лунають заяви, які підтримують злочини російської армії проти українців, суголосні зверненню до викладачів та студентів Російського союзу ректорів і президії Російської академії наук”, – йдеться в повідомленні.

Бугров зазначає, що через загарбницьку війну українські заклади освіти припинили навчання, науковці – дослідження.

“Ваша мовчазна згода, яка підтримує ці злочини проти людства, – то ваше сумління! А наше вимагає від нас громадянської позиції: співпрацювати з Україною може тільки той, хто поважає її суверенітет, територіальну цілісність та її народ.

Університетська спільнота не може далі миритися з тим, що російські “інтелектуали” мають статус почесних докторів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

“У цих “докторів" немає честі, адже вони підтримують політику і дії Путіна, спрямовані на масові вбивства українців. Адміністрація Університету повністю відмовляється від співпраці в будь-якій формі з університетами та академічними інституціями країни-агресора, країни-ворога, армія якої вбиває мирне населення, знищує національні надбання, а також погрожує світу техногенними катастрофами”, – додав ректор.