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​СБУ оприлюднила відео допиту російського офіцера, який зрадив Україну у 2014 році

«Мені болить, що і тут я зрадник, і там. Я всюди зрадник».

Служба безпеки України оприлюднила відео допиту кадрового офіцера російських збройних сил, уродженця Дніпропетровщини, який здобув військову спеціальність у Полтавському військовому інституті зв’язку. 

У 2014 році він зрадив присягу і перейшов на бік ворога і тепер у складі російської армії вторгся на територію України. «В останню мить чоловік згадав, що у нього «…в Миколаєві – рідний племінник, у Харкові – рідні тітка та дядько, три брати та сестра». Ось і здався в полон, – повідомила СБУ. – Тепер шкодує за тим, що загарбники зробили з Харковом. Сам розуміє – виправдання йому не буде: «Мені болить, що і тут я зрадник, і там. Я всюди зрадник».  

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оприлюднила запис перехопленої розмови російського військового, який розповідає, що з 900 десантників у полку залишилось 300 осіб.  

Також є свідчення, що за російськими військовими йдуть "розстрільні загони", які вбивають дезертирів

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