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Українська розвідка оприлюднила список військових авіаційного російського полку з міста Саки

У ньому 36 імен.

Українська розвідка оприлюднила список військових авіаційного російського полку з міста Саки

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список військовослужбовців 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку (в/ч 59882) м. Саки, які скоюють військові злочини проти мирного населення України.

У переліку – 36 імен.

“Деяким пілотам цієї в/ч пощастило більше, їх збили – і вони потрапили в український полон! Більшості не пощастить! Ви або загинете від рук українських військових, або від неможливості катапультуватись (пам'ятаємо про хитрого особіста)”, – йдеться в повідомлення розвідки.

У ГУР додали, що російські військові сповна відчують гнів українського народу. 

Список злочинців можна переглянути за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше українська розвідка опублікувала список військовослужбовців 78 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ (військова частина 11384) міста Будьонновськ.

Раніше ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України, а також список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста

Також ГУР Міноборони повідомило, що окупанти з Росії через серйозні логістичні проблеми отримали команду займатися мародерством

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