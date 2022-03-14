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Росіяни зливають ЗСУ інформацію про командні пункти і генералів, – військовий льотчик

«Коли ми розвалюємо систему управління, падає вся система, і після того їх, як кошенят, мочить тероборона».

Росіяни зливають ЗСУ інформацію про командні пункти і генералів, – військовий льотчик
Збитий російський літак
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Військові з Росії почали зливати Збройним силам України інформацію про те, де розгортаються командні пункти, і про найбільш активних генералів, які приїздять на позиції. 

Про це в інтерв'ю «Цензору» розповів пілот Повітряних сил Збройних сил України. 

«Ми вже маємо багато прикладів таких зливів, – зазначив він. – От і днями завдяки таким даним були знищені колона техніки і командний пункт. Ми відпрацювали по отриманих координатах. Вони були точні».

За словами співрозмовника видання, потрібно знищувати не тільки генералів та аеродроми, а й систему керування.

«Сам по собі генерал цінності не має. Це лише ланцюг системи управління, який включає в себе органи управління, пункти управління та систему зв’язку. Навіть маленький підрозділ, яким добре управляють, може діяти доволі ефективно, – додав він. – Коли ми розвалюємо систему управління, падає вся система, і після того їх, як кошенят, мочать наші добробати та тероборона. Ми ж добре бачимо, що вся ця «славетна» російська армія не в змозі планувати дії. Коли це зрозуміли керівники російської армії, почали особисто приїздити до підлеглих. І ми їх тут накриваємо».

Нагадаємо, станом на ранок 14 березня російська армія втратила 167 літаків і гелікоптерів, майже 1,3 тис. БМП, 150 артсистем і 8 безпілотників

За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, російські військові масово відмовляються від «відряджень в Україну»

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