За добу Україну залишили 62 тисячі осіб, прибуло понад 17 тисяч

Більшість із тих, хто виїхав, перетнули кордон на українсько-польській ділянці.

У неділю, 13 березня до України прибули більше 17 тисяч осіб. Майже 14 тисяч із них – чоловіки, що готові долучитися до протистояння з агресором.

Про це повідомляє МВС України.

“13 березня держкордон України на західній ділянці перетнули майже 80 тисяч осіб та понад 15 тисяч транспортних засобів. Показники свідчать, що відносно даних попередньої доби пасажиропотік зменшився більш ніж на 10 %”, – зазначають у міністерстві.

Минулої доби Україну покинули понад 62 тисячі осіб. Більшість із тих, хто виїхав – близько 41 тисячі людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі майже на усіх напрямках відсутні накопичення пішоходів і транспортних засобів.

Також в МВС нагадали, що усі пункти пропуску на західному кордоні (крім «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, в Офісі президента назвали маршрути гуманітарних коридорів для евакуації населення з окупованих російськими військами населених пунктів Київської, Запорізької та Луганської областей.