Телевізійну вежу на Рівненщині пошкоджено внаслідок обстрілу, ефірне цифрове мовлення тимчасово не доступне (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині пошкоджено внаслідок обстрілу, ефірне цифрове мовлення тимчасово не доступне (оновлено)
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90
Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу Україну залишили 62 тисячі осіб, прибуло понад 17 тисяч

Більшість із тих, хто виїхав, перетнули кордон на українсько-польській ділянці. 

За добу Україну залишили 62 тисячі осіб, прибуло понад 17 тисяч
Фото: EPA/UPG

У неділю, 13 березня до України прибули більше 17 тисяч осіб. Майже 14 тисяч із них – чоловіки, що готові долучитися до протистояння з агресором

Про це повідомляє МВС України

“13 березня держкордон України на західній ділянці перетнули майже 80 тисяч осіб та понад 15 тисяч транспортних засобів. Показники свідчать, що відносно даних попередньої доби пасажиропотік зменшився більш ніж на 10 %”, – зазначають у міністерстві. 

Минулої доби Україну покинули понад 62 тисячі осіб. Більшість із тих, хто виїхав – близько 41 тисячі людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі майже на усіх напрямках відсутні накопичення пішоходів і транспортних засобів. 

Також в МВС нагадали, що усі пункти пропуску на західному кордоні (крім «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, в Офісі президента назвали маршрути гуманітарних коридорів для евакуації населення з окупованих російськими військами населених пунктів Київської, Запорізької та Луганської областей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також