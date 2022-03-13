За один день війни проти України російським окупантам платять 53 долари, – СБУ

У багатьох загарбників єдине бажання – вижити і повернутися додому.

Служба безпеки України оприлюднила запис перехопленої розмови російського військового, який розповідає, що з 900 десантників у полку залишилось 300 осіб.

Також він стверджує, підрозділи їхали у відрядження до Чечні, а опинилися на війні в Україні.

«Окупант також згадує про те, як вони розграбовували свої ж розбиті БТРи, щоб мати зброю, а ще – шукають харчі по смітниках, щоб вижити, – зазначає СБУ. – Тим не менш, ці нелюди досі готові «стерти з землі хохляцькі міста».

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила відео допиту російського військового, який стверджує, що за підрозділами армії РФ йдуть «розстрільні загони», які вбивають дезертирів.

Також за даними СБУ, у російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням.