В Ірпені на Київщині внаслідок ворожого обстрілу загинув волонтер Олександр Іващик. У чоловіка залишились двоє неповнолітніх дітей та дружина.
Про це ввечері 13 березня повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
"Сьогодні маємо ще одну болючу втрату. Під ворожим вогнем в Ірпені загинув наш волонтер Олександр Іващик", – написав Маркушин.
Міський голова розповів, що Сашко був футболістом, грав за ірпінську ветеранську команду.
"З початку війни кинувся допомагати людям. Допоміг евакуюватися сотням людей, особливо похилого віку", – додав Маркушин.
Як повідомляли, на Луганщині росіяни вбили волонтера Олександра Кононова, який втратив руку і ногу і з 2014 року допомагав армії. Чоловіка розстріляли в його інвалідному візку.