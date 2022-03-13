У чоловіка залишились двоє неповнолітніх дітей та дружина.

В Ірпені на Київщині внаслідок ворожого обстрілу загинув волонтер Олександр Іващик. У чоловіка залишились двоє неповнолітніх дітей та дружина.

Фото: t.me/markushyn Волонтер Олександр Іващик

Про це ввечері 13 березня повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

"Сьогодні маємо ще одну болючу втрату. Під ворожим вогнем в Ірпені загинув наш волонтер Олександр Іващик", – написав Маркушин.

Міський голова розповів, що Сашко був футболістом, грав за ірпінську ветеранську команду.

"З початку війни кинувся допомагати людям. Допоміг евакуюватися сотням людей, особливо похилого віку", – додав Маркушин.

Як повідомляли, на Луганщині росіяни вбили волонтера Олександра Кононова, який втратив руку і ногу і з 2014 року допомагав армії. Чоловіка розстріляли в його інвалідному візку.