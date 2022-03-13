Ігумен Платон (Моргунов) тривалий час служив у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

У Волновасі на Донеччині від рук російських військових загинув капелан Православної церкви України ігумен Платон (Моргунов).

Про це ввечері 13 березня повідомила пресслужба ПЦУ.

"Із сумом дізналися, що у Волновасі російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова)", – сказано в повідомленні.

Фото: ПЦУ Військовий капелан ПЦУ, ігумен Платон (Моргунов)

У ПЦУ розповіли, що ігумен Платон був пострижений в ченці у Свято-Феодосійському монастирі м. Києва, тривалий час служив у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

"Отець Платон був світлою та доброю людиною. Таким Ви лишитесь у нашій пам'яті назавжди, отче. Помолимося за спокій раба Божого ігумена Платона, нехай Господь упокоїть його душу у Своїх оселях", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 березня на блокпосту неподалік Фастова окупанти вбили священника ПЦУ Ростислава Дударенка. Це сталося в його рідному селі Ясногородка Бишівської громади.