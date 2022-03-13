Ляшко закликає фармацевтичні компанії піти з російського ринку

"Позиція світових лідерів індустрій - не лише в засудженні дій Путіна, а й у повному ігноруванні тих, хто підтримує його або своїм пасивним мовчанням дозволив цій війні розпочатися".

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що сьогодні підтримка України міжнародними компаніями та виробниками у протистоянні агресії Росії - це "тест на відданість людським цінностям і найкращий спосіб проявити свою соціальну позицію у світі".

Про це Ляшко написав у фейсбуці.

"У війні, де цивільних жертв є більше, ніж військових втрат, не повинно бути сумніву, на чиїй стороні перебуваєш саме ти", - зазначив міністр.

Ляшко нагадав, що Міжнародна федерація фармацевтичних виробників і асоціацій та її партнерська Європейська федерація EFPIA, що об’єднує понад 1900 європейський компаній у сфері виробництва та розробки новітніх лікарських засобів, виступає за збереження миру, безпечну роботу гуманітарних кордонів і доступ до медичної допомоги в Україні та тих українців, які вимушено покинули країну.

Підтримка Україні надається шляхом створення власних гуманітарних фондів, прямих цільових перерахувань коштів Червоному Хресту, ЮНІСЕФ, Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, а також шляхом безпосередньої передачі ліків.

На сьогодні вже понад 4,7 млн доз життєво необхідних лікарських засобів і понад 28 мільйонів євро зібрано провідними європейськими виробниками для допомоги Україні. Також понад 300 керівників фармацевтичних та біотехкомпаній компаній вийшли з відкритим листом, який закликає припинити бізнес і партнерські зв’язки з Росією та російськими компаніями.

Ляшко зазначив, що позиція світових лідерів індустрій - не лише в засудженні злочинних дій Путіна, а й у повному ігноруванні тих, хто підтримує його або своїм пасивним мовчанням дозволив цій війні розпочатися та продовжуватися.

"Якщо в когось ще залишились якісь етичні сумніви, а чи варто такими методами, які впливають на загальне населення, тиснути на одного неконтрольованого диктатора – наведу слова професора з біоетики Артура Л. Каплана, який у своїй науковій статті звертається до світової фарми. «Не повинно бути ніяких таємних змов з військовими злочинцями. Якщо когось влаштовує уряд, який бомбить і обстрілює мирного сусіда до забуття, то фармацевтичні компанії повинні докласти зусиль, щоб Путін та його клептократи відчули гнів свого народу»", - наголосив Ляшко.

Український міністр закликав світові компанії ігнорувати Росію, не вести з нею бізнес і не постачати до неї товари.

Нагадаємо, станом на 10 березня російські війська обстріляли вже 63 лікарні в Україні. Пʼятеро медичних працівників загинули. 9 березня ворог завдав удару по пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі. Загинуло троє людей, зокрема маленька дівчинка.

Росія визнає, що вдарила по цих обʼєктах цілеспрямовано, але бреше, що там не було мирних людей.