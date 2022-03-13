14 березня відбудуться переговори між Україною та РФ для підбиття попередніх підсумків, – Подоляк

14 березня відбудуться переговори між Україною та Росією і буде певне підведення підсумків.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

«Ще раз. Переговори тривають нон-стоп у форматі відеоконференцій. Постійно працюють робочі групи. Великий обсяг питань потребує постійної уваги. У понеділок, 14 березня, відбудеться переговорна сесія для підбиття попередніх підсумків», – заявив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП заявив, що Україна шукає місце проведення переговорів між лідерами України й Росії та напрацьовує пакет домовленостей.

12 березня відбулися переговори з РФ у відеоформаті.