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14 березня відбудуться переговори між Україною та РФ для підбиття попередніх підсумків, – Подоляк

Переговори тривають нон-стоп у форматі відеоконференцій.

14 березня відбудуться переговори між Україною та РФ для підбиття попередніх підсумків, – Подоляк
Фото: ОПУ

14 березня відбудуться переговори між Україною та Росією і буде певне підведення підсумків. 

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter

«Ще раз. Переговори тривають нон-стоп у форматі відеоконференцій. Постійно працюють робочі групи. Великий обсяг питань потребує постійної уваги. У понеділок, 14 березня, відбудеться переговорна сесія для підбиття попередніх підсумків», – заявив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП заявив, що Україна шукає місце проведення переговорів між лідерами України й Росії та напрацьовує пакет домовленостей. 

12 березня відбулися переговори з РФ у відеоформаті

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