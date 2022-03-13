Ситуація під контролем, їх є кому зустрічати, запевняє Олексій Данілов.

Росіяни хочуть висадити десант в Одесі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, загроза з моря для Одеси не є новою: спроба десантуватися з моря планувалася ще три-чотири дні тому. Однак, через негоду ворог відійшов до окупованого Севастополя, а тепер повертається назад.

«Зараз є велике бажання почати десантування на території Одеси та Одеської області. Але їх там чекають і легкої прогулянки у них там не буде. Ми розуміємо, що там відбувається. Ситуація там під контролем, там є кому їх зустрічати», – додав секретар РНБО.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Нагадаємо, 10 березня ескадри Чорноморського флоту РФ відійшли від Одеси до окупованого Криму і відклали висадку десанту на одеське узбережжя.

12 березня СБУ затримала в Одесі агента, якого завербувала російська спецслужба під час візиту до тимчасово окупованого Криму. Основним його завданням був збір інформації про захисні оборонні споруди, які сили самооборони облаштували в області.