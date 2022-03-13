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​Російські окупанти хочуть десантуватися в Одесі, але їх чекають, – секретар РНБО

Ситуація під контролем, їх є кому зустрічати, запевняє Олексій Данілов.

​Російські окупанти хочуть десантуватися в Одесі, але їх чекають, – секретар РНБО
Фото: Скріншот відео

Росіяни хочуть висадити десант в Одесі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, загроза з моря для Одеси не є новою: спроба десантуватися з моря планувалася ще три-чотири дні тому. Однак, через негоду ворог відійшов до окупованого Севастополя, а тепер повертається назад.

«Зараз є велике бажання почати десантування на території Одеси та Одеської області. Але їх там чекають і легкої прогулянки у них там не буде. Ми розуміємо, що там відбувається. Ситуація там під контролем, там є кому їх зустрічати», – додав секретар РНБО.

Фото: Укрінформ
Фото: Укрінформ
Фото: Укрінформ

Нагадаємо, 10 березня ескадри Чорноморського флоту РФ відійшли від Одеси до окупованого Криму і відклали висадку десанту на одеське узбережжя. 

12 березня СБУ затримала в Одесі агента, якого завербувала російська спецслужба під час візиту до тимчасово окупованого Криму. Основним його завданням був збір інформації про захисні оборонні споруди, які сили самооборони облаштували в області.

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