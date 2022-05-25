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Захоплення Одеси залишається в пріоритетах ворога, - ОК "Південь"

Ракетні кораблі стоять в акваторії північно-західної частини Чорного моря.

Захоплення Одеси залишається в пріоритетах ворога, - ОК "Південь"

Росія все ще залишає місто Одесу у своїх пріоритетах для захоплення та окупації.

Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає "Інтерфакс-Україна".

"Одеса залишається у пріоритетах ворога, бажаною до захоплення, бажаною до окупації, але вона так само бажана для мирного життя самими одеситами. Корабельні угруповання ворога переформатовуються, посилюються, перевозять вантажі, намагаються облаштувати певні позиції, зокрема і на острові Зміїний. У Криму розгортають додаткові дивізіони протиповітряної оборони, оскільки ворог уже усвідомлює, що поразка його кораблів - це не химера, це абсолютно можливо", - зазначила Гуменюк.

Вона повідомила, що ракетні кораблі стоять в акваторії північно-західної частини Чорного моря і продовжують загрожувати не лише південному регіону, а й усій Україні своїми ракетними ударами.

"Ми зафіксували декілька пусків ракет саме з моря в різні регіони України", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, в березні ескадри Чорноморського флоту РФ відійшли від Одеси до окупованого Криму і відклали висадку десанту на одеське узбережжя.

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