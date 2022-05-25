СБУ викликала Авакова, Яценюка і Турчинова на допит у "вугільній" справі (оновлено)

Служба безпеки України викликала на допит у так званій вугільній справі представників вищого керівництва держави часів президентства Петра Порошенка.

Зокрема до СБУ кликали колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, експремʼєр-міністра Арсенія Яценюка та екссекретаря РНБО Олександра Турчинова. Повістки, оприлюднені на сайті СБУ, свідчать, що вони мали зʼявитися до слідчого 19 травня.

Усі були викликані в якості свідків.

Оновлено. Пресслужба СБУ в коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомила, що Турчинов, Аваков та Яценюк не зʼявилися на допит у зазначену дату, тож їх повторно викликали на 30 травня.

У повістках зазначено, що Аваков, Яценюк та Турчинов запрошувалися "для участі в слідчих/процесуальних діях у кримінальному провадженні № 22016130000000212 від 19.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України", у якості свідка.

Справа за вказаним номером – та, у якій підозрюються нардеп Віктор Медведчук, бізнесмен Сергій Кузяра та колишній міністр енергетики Володимир Демчишин. Підозрюваним у провадженні є й пʼятий президент, народний депутат Петро Порошенко. Підозри стосуються державної зради та фінансування терористичних організацій ("ЛДНР").

Йдеться про закупівлю у 2014-2015 роках вугілля державою у двох підприємств, розташованих на окупованих територіях. "Луганськвугілля" та "Шахта імені Кисельова" перебували у фактичному управлінні бойовиками.

За версією слідства, через Віктора Медведчука росіяни розпочали комунікацію з Петром Порошенком – з метою налагодження схеми купівлі вугілля в шахт з окупованих територій і зриву контракту з ПАР. 4 листопада 2014 року Порошенко на засіданні РНБО, за даними слідства, заявив, що вугілля з ПАР було низької якості, воно погано горіло та коштувало надто дорого.

Після цього генпрокуратура і МВС почали слідство щодо африканського вугілля, а південноафриканська компанія сама вирішила відмовитися від контракту з Україною. "Луганськвугіля" та "Шахту імені Кисельова" перереєстрували в Києві, а оплату за вугілля, за даними слідчих, здійснювали готівкою прямо в руки бойовикам.

Цього тижня Медведчук, який перебуває під арештом, дав нові свідчення проти Порошенка в цій, а також так званій трубній справі, яка стосується виведення з держвласності ділянки нафтопроводу.

Щодо участі Порошенка у вугільній схемі, Медведчук сказав, що в ній замішане все тодішнє високе керівництво України включно з президентом.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков вважає, що Медведчук не сказав нічого, що можна підтвердити доказами. У пресслужбі партії "Євросолідарність" також заявили, що всі заяви Медведчука на адресу Петра Порошенка – це очевидна "інформаційна диверсія в інтересах-країни агресора, бо порушення внутрішньополітичної єдності сьогодні працюватиме не на українські інтереси".