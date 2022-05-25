Луганщина повністю залишилася без газу: через постріли зупинилася остання ГРС

Ще вчора могли користуватися газом 36 тисяч абонентів у трьох населених пунктах.

Через чисельні обстріли російськими військовими Луганщина лишилася без газу. Зупинено роботу останньої газорозподільної станції в області, працівник отримав травми.

Про це написав у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, 24 травня на Луганщині із газом залишалися 36 тисяч абонентів у трьох населених пунктах, а залишків блакитного палива в магістральних трубах вистачило би ще на півтора місяці.

"Тепер газ відсутній повсюди. Через обстріл у районі останньої вцілілої газорозподільної станції акубаротравми зазнав працівник, який здійснював регулювання автоматики. Через ці обстріли з боку російської армії припинила роботу і зазначена ГРС, що призвело до відсутності подачі централізованого газопостачання в зазначених населених пунктах", – написав Сергій Гайдай.

Він нагадав, що Луганська область залишається повністю знеструмленою. Відсутнє і централізоване водопостачання. Воду для потреб населення розвозять рятувальники.

Нагадаємо, за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках було відбито дев’ять атак російських загарбників, знищено три танки, вісім артилерійських систем, вісімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки.