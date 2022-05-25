Головне за ніч. Середа, 25 травня

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що постачання Україні важкого озброєння – реактивних систем залпового вогню, танків, протикорабельної та іншої зброї – це найкраща інвестиція у збереження стабільності в світі й у недопущення багатьох жорстких криз, які Росія ще планує чи вже спровокувала. Зеленський також назвав заяви росіян про нібито спеціальне пригальмовування наступальних дій спробою виправдати свої невдачі у намаганні зламати Україну.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українська армія вже використовує на передовій САУ нового покоління Caesar, яка дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

Чехія передала для Збройних сил України ударні гелікоптери. Окрім того, чеські і словацькі компанії оборонної промисловості ремонтують десятки одиниць бронетехніки з України, які після відновлення повернуться у стрій.

За повідомленням пресслужби Національної гвардії України, учора, 23 травня, військовослужбовець строкової служби збив російський штурмовик Су-25, так званий “Грач”. Це був вже другий збитий цим воїном літак росіян за місяць. Сподіваємось, відкритий нашим героєм рахунок збільшуватиметься.

Минулої доби, за даними Генштабу ЗСУ, Збройні сили відбили на Донбасі дев'ять атак ворога. Знищено три танки, вісім артилерійських систем, вісімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки.

Війська окупантів сьогодні зранку випустили чотири ракети по Запоріжжю. Унаслідок обстрілів пошкоджено 62 будинки, одна людина загинула, троє поранених.

Окупанти завдали трьох ракетних ударів також по Кривому Рогу, а в Сєвєродонецьку цілеспрямовано бʼють по бомбосховищах: за добу загинули шестеро мирних, ще не менш ніж восьмеро зазнали поранень. Більшість із них – біля укриттів.

Сумщина зазнала ракетного авіаудару з літака, який не перетинав державний кордон, та піддалася артилерійському обстрілу.

На Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, у Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, та Полтавщині ніч минула відносно спокійно. Про стан справ в інших областях можна дізнатися з новини Lb.ua.

Дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, який вийшов на зв'язок, каже, що полонені не зазнали насильства. Проте невідомо, чи мав можливість Денис Прокопенко говорити вільно. Нагадаємо, долею евакуйованих із Азовсталі оборонців Маріуполя переймається не лише вся Україна, але й, без перебільшення, весь світ.

Тим часом Північна Корея випустила біля свого східного узбережжя три ракети, включно з однією великої дальності. Запуск відбувся через кілька годин після того, як президент США Джо Байден завершив свій перший президентський візит до Азії.

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