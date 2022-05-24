Українська армія вже використовує на передовій САУ нового покоління Caesar. Вона дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він додав, що саме на такій відстані знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника, і їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

Фото: Валерій Залужний

Фото: Валерій Залужний

САУ Caesar - на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними. Установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. Має достатньо високу швидкострільність - 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.

Фото: Валерій Залужний

Залужний підкреслив, що наші артилеристи швидко опанували нові САУ, фактично за 2-3 години.

Фото: Валерій Залужний

Фото: Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам за надану допомогу, яка слугує наближенню нашої перемоги.

Фото: Валерій Залужний

Нагадаємо, Канада передасть Україні 20 тисяч артилерійських снарядів до гаубиць. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про потребу України в постачанні озброєння та боєприпасів.