DDOS-атаки і шалений попит на марки, - Смілянський про роботу Укрпошти 24 травня

Понад 130 тисяч українців замовило для себе марки "Корабель ВСЬО".

Чотири основні інтернет-майданчики, які продавали поштові марки "Русскій воєнний корабль… Всьо!", зазнали потужних DDoS-атак.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Десь падали, підіймались і знову падали. Не витримували навіть банки, щоб провести платежі", - зазначив Смілянський.

Він розповів про великий попит на продукцію - за 24 травня поштовий оператор продав понад 800 тисяч марок.

"Окрім цього - були зібрані мільйони гривень на ЗСУ. Скоро дамо точну цифру... Більше 130 тисяч українців замовили для себе марки "Корабель ВСЬО". Подяка їм за терпіння та увагу до нашій продукції!", - зазначив очільник Укрпошти.

Він також повідомив, що у Київському Головпоштамті побувало понад три тисячі осіб.

"Всі обіцянки, що ми дали, ми виконали. Всі отримали свої марки та 90% штемпелі. Останні 10% отримають завтра... Наступні 2 дні ми будемо опрацьовувати Ваші замовлення, марки продаватись у відділеннях та онлайн не будуть. В Україні. Але ми дамо можливість нашим закордонним шанувальникам отримати частину української історії боротьби", - додав Смілянський.

Нагадаємо, 23 травня відбулося погашення поштових марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!" за участю Президента Зеленського. Їх уперше продаватимуть на світових майданчиках.

23 травня понад 1300 охочих купити поштову марку "Русскій воєнний корабль ВСЬО" стояли у черзі в Києві.