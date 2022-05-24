Окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини, - ОК "Північ"

Надвечір 24 травня російські загарбники обстріляли прикордонні райони Сумської області.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

"Близько 17:05-17:18 спостерігачі зафіксували 7 вибухів (приходи) з території рф в бік населеного пункту Бояро-Лежачі, ймовірно з міномету. Також близько 17:15 зафіксовано 8 вибухів в районі населеного пункту Товстодубове", - розповіли військові.

За інформацією командування, втрат серед українських захисників і техніки немає. А про втрати чи поранення серед мирного населення або ж цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, 23 травня російські окупанти обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині. А 21 травня ворожий вертоліт завдав ракетного удару на межі Харківської і Сумської областей.