Українські бійці знищили на сході 180 окупантів, – ОТУ "Схід"

Російські окупанти зазнали втрат також і в техніці.

Українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили до 180 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Українські захисники за сьогодні відбили три атаки окупантів та знищили:

танків – 2;

БМП – 5;

БТР – 3;

артилерійських систем – 3;

мінометів – 3;

БПЛА – 3.

Нагадаємо, українські бійці розбили вщент на півдні України 58 армію Південного воєнного округу Росії, яку вважають однією з передових.

Раніше повідомлялось, що російська служба ВВС повідомила про загибель в Україні відставного генерал-майора Боташева. Тим часом країна-агресор від початку вторгнення втратила майже 29350 чоловік особового складу.