Українські бійці знищили на сході 180 окупантів, – ОТУ "Схід"

Українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили до 180 загарбників.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".
Українські захисники за сьогодні відбили три атаки окупантів та знищили:
- танків – 2;
- БМП – 5;
- БТР – 3;
- артилерійських систем – 3;
- мінометів – 3;
- БПЛА – 3.
Нагадаємо, українські бійці розбили вщент на півдні України 58 армію Південного воєнного округу Росії, яку вважають однією з передових.
Раніше повідомлялось, що російська служба ВВС повідомила про загибель в Україні відставного генерал-майора Боташева. Тим часом країна-агресор від початку вторгнення втратила майже 29350 чоловік особового складу.