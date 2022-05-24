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Війна. Гра у хованки
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Українські бійці знищили на сході 180 окупантів, – ОТУ "Схід"

Російські окупанти зазнали втрат також і в техніці.

Українські бійці знищили на сході 180 окупантів, – ОТУ "Схід"
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили до 180 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Українські захисники за сьогодні відбили три атаки окупантів та знищили:

  • танків – 2;
  • БМП – 5;
  • БТР – 3;
  • артилерійських систем – 3;
  • мінометів – 3;
  • БПЛА – 3.

Нагадаємо, українські бійці розбили вщент на півдні України 58 армію Південного воєнного округу Росії, яку вважають однією з передових.

Раніше повідомлялось, що російська служба ВВС повідомила про загибель в Україні відставного генерал-майора Боташева. Тим часом країна-агресор від початку вторгнення втратила майже 29350 чоловік особового складу.

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