Росармія наступає на чотирьох напрямках, а в окупованому Криму формує резервні підрозділи, - Генштаб

Російські окупаційні війська ведуть наступальні дії на чотирьох напрямках - Донецькому, Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"На Донецькому напрямку ворог продовжує вести активні наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. На Лиманському напрямку противник... за підтримки артилерії та авіації, веде наступ у напрямку населеного пункту Лиман. На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку противник наступає в районах населених пунктів Липове та Білогорівка", - розповіли в Генштабі.

У тимчасово окупованому Криму загарбники формують резервні підрозділи для ведення бойових дій на території України.

Ситуація на інших напрямках така:

на Сіверському загарбники продовжують прикривати ділянку українсько-російського кордону та обладнання опорних пунктів на території Брянської області. Росія завдала авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури в Сумській області.

загарбники продовжують прикривати ділянку українсько-російського кордону та обладнання опорних пунктів на території Брянської області. Росія завдала авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури в Сумській області. на Слобожанському окупанти утримують зайняті позиції.

окупанти утримують зайняті позиції. на Харківському та Слов’янському окупаційні війська активних дій не проводили, вели розвідку і працювали над відновленням наступу. Загарбники з артилерії обстріляли підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Циркуни. Також провели розвідку боєм у районі населеного пункту Пасіка, зазнали втрат і відійшли.

та окупаційні війська активних дій не проводили, вели розвідку і працювали над відновленням наступу. Загарбники з артилерії обстріляли підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Циркуни. Також провели розвідку боєм у районі населеного пункту Пасіка, зазнали втрат і відійшли. на Донецькому напрямку РФ завдала авіаційні удари по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Краматорськ, Лиман та Слов’янськ.

РФ завдала авіаційні удари по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Краматорськ, Лиман та Слов’янськ. на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснювали удари штурмовою та армійською авіацією. Тут не припиняються мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски і Мар’їнка.

окупанти здійснювали удари штурмовою та армійською авіацією. Тут не припиняються мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски і Мар’їнка. на Південнобузькому напрямку активних бойових дій вороги не проводили. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка.

Нагадаємо, українські захисники вщент розбили передову 58-му армію Південного воєнного округу РФ.

На Донеччині Росія обстріляла житлові будинки Слов'янська касетними снарядами, а Сєвєродонецьк перебуває повністю під контролем української влади. На жаль, російські загарбники захопили Світлодарськ.