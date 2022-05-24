Від початку вторгнення РФ до ПЦУ перейшло понад 400 громад УПЦ МП

Понад чотири сотні релігійних громад перейшли від УПЦ МП до ПЦУ.

Про це повідомили в пресслужбі помісної Української православної церкви.

"Серед них 50 громад перейшли безпосередньо під омофор Предстоятеля – Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія", - додали в пресслужбі.

"Вітаємо тих, хто вийшов з темряви на світло і не може надалі жити в суцільній брехні, яка виправдовує знищення українського народу, окупацію наших земель, нелюдські вбивства та знущання над людьми. Вітаємо тих, кому совість не дозволяє більше перебувати у підпорядкуванні структурі, голова якої благословляє на масові вбивства та злочинну ідеологію "русского міра", - наголосили в ПЦУ.

У помісній українській церкві кажуть - незворотний процес переходів триває.

Нагадаємо, на вчорашньому Священному синоді ПЦУ ухвалили рішення звернутися до Кабміну, щоб той передав у користування помісній церкві один з храмів Києво-Печерської лаври, яка належить УПЦ МП.