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Венедіктова назвала військових РФ і "вагнерівців", які вбили сім’ю старости села Мотижин

Крім убивств, катувань та утримання полонених, серед "подвигів" підозрюваних – обстріли та підпали будинків і відбирання мобільних телефонів.

Венедіктова назвала військових РФ і "вагнерівців", які вбили сім’ю старости села Мотижин
Ірина Венедіктова
Фото: Офіс генерального прокурора

Розкрито вбивство сім'ї старости села Мотижин на Київщині – Ольги Сухенко, її чоловіка та сина. Слідство встановило п’ятьох військовослужбовців ЗС РФ і трьох найманців ПВК "Вагнер", які вчинили цей злочин.

Про це написала у Facebook генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

За її словами, прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ ідентифікували причетних до звірств у Мотижині, зокрема, до вбивства старости та її родини:

  • старший лейтенант Олег Крикунов – командир взводу 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;
  • сержант Чингіс Гончиков – командир відділення – командир бойової машини 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;
  • сержант Олександр Ванчиков – командир відділення 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії; 
  • сержант Магомедмірза Сулейманов – командир бойової машини 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;
  • старший лейтенант Віталій Дмітрієв командир взводу 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії; 
  • Сергій Сазанов – член ПВК "Вагнер";
  • Сергій Сазонов – водій відділення КШМ ПВК "Вагнер";
  • Олександр Ступніцький – розвідник-зв'язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК "Вагнер".

Слідством встановлено, що в березні 2022 року під час окупації вони викрали з дому старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. У місці свого "базування" загарбники катували їх, вибиваючи інформацію про ЗСУ та тероборону. На очах у матері вони спочатку прострелили сину ногу, а потім убили його пострілом у голову. Уся сім’я загинула від множинних вогнепальних поранень.

Нагадаємо, тіла родини Ольги Сухенко знайшли після звільнення територій Київської області від російських окупантів на початку квітня.

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