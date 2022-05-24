Венедіктова назвала військових РФ і "вагнерівців", які вбили сім’ю старости села Мотижин

Розкрито вбивство сім'ї старости села Мотижин на Київщині – Ольги Сухенко, її чоловіка та сина. Слідство встановило п’ятьох військовослужбовців ЗС РФ і трьох найманців ПВК "Вагнер", які вчинили цей злочин.
Про це написала у Facebook генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
За її словами, прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ ідентифікували причетних до звірств у Мотижині, зокрема, до вбивства старости та її родини:
- старший лейтенант Олег Крикунов – командир взводу 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;
- сержант Чингіс Гончиков – командир відділення – командир бойової машини 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;
- сержант Олександр Ванчиков – командир відділення 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;
- сержант Магомедмірза Сулейманов – командир бойової машини 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;
- старший лейтенант Віталій Дмітрієв командир взводу 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;
- Сергій Сазанов – член ПВК "Вагнер";
- Сергій Сазонов – водій відділення КШМ ПВК "Вагнер";
- Олександр Ступніцький – розвідник-зв'язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК "Вагнер".
Слідством встановлено, що в березні 2022 року під час окупації вони викрали з дому старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. У місці свого "базування" загарбники катували їх, вибиваючи інформацію про ЗСУ та тероборону. На очах у матері вони спочатку прострелили сину ногу, а потім убили його пострілом у голову. Уся сім’я загинула від множинних вогнепальних поранень.
Нагадаємо, тіла родини Ольги Сухенко знайшли після звільнення територій Київської області від російських окупантів на початку квітня.