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На шахті в Лисичанську сталася пожежа

Для попередження катастрофи знадобилося 8 тонн води.

На шахті в Лисичанську сталася пожежа
Фото: t.me/luhanskaVTSA/2884

На Луганщині на одній із шахт у Лисичанську рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій локалізували займання вугілля на закритому складі.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Вчора ввечері, 23 травня, співробітники ДСНС запобігли розповсюдження полум’я на закритому складі з вугіллям в одній із шахт Лисичанська. Для попередження катастрофи знадобилося 8 тонн води", - написав він у Telegram-каналі.

Він також опублікував фото з місця пожежі.

Нагадаємо, Луганщина постійно зазнає обстрілів російської армії. В області зруйновані багато житлових будинків, об'єкти інфраструктури, навчальні заклади, пошкоджені лікарні. Повна окупація Луганщини зараз є основним завданням росіян, але це лише частина плану щодо Донбасу.

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