Лише 10% українців готові до територіальних поступок для завершення війни, - опитування

У всіх регіонах більшість населення проти будь-яких територіальних поступок.

Жодні територіальні поступки для досягнення миру в Україні не допустимі для 82% українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 13-18 травня.

Лише 10% респондентів вважають, що для досягнення миру та збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій, і ще 8% не змогли визначитися з відповіддю.

У всіх регіонах більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. На заході, півдні та в центрі України такої думки дотримуються 83-85% опитаних, допускають можливість поступок 8-9% опитаних. Навіть на сході, де наразі точаться інтенсивні бої, 68% проти поступок, а готові на поступки лише 19%.

Водночас, серед тих, хто виїхав з окупованих територій на підконтрольні уряду, лише 5% заявили про готовність до територіальних поступок (82% проти, 13% не змогли визначитися з відповіддю). Серед тих, що залишився на окупованих територіях, 18% готові до територіальних поступок (77% проти, 5% визначитися з відповіддю).

Нагадаємо, згідно з результатами опитування "Рейтинг", 95% українців вірять у перемогу, а 91% переконані, що Україну приймуть в Євросоюз.