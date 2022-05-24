Головне за ніч. Вівторок, 24 травня

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив зокрема, що за три місяці (а сьогодні – рівно три місяці з початку широкомасштабного вторгнення) російська армія завдала по Україні 1474 ракетних удари, застосувавши 2275 різних ракет. Абсолютна більшість – по цивільних об'єктах. Найближчі тижні війни будуть складними, але в нас немає жодної альтернативи, крім як боротись і перемогти, наголосив Зеленський.

Увечері понеділка під час розмови в Українському домі в Давосі президент України розповів також, що російські війська зараз на Донбасі мають у 20 разів більше техніки, ніж наші сили оборони. Він підкреслив, що Україна потребує техніки, яка діє на великі відстані, і вкотре звернувся до міжнародних партнерів: "У вас є все, щоб зберегти людей. Просто почуйте".

Найбільша активність бойових дій відзначається в Донецькому операційному районі, а саме – неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

За повідомленням керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, у Сєвєродонецьку внаслідок обстрілу Росії загинули четверо людей.

Пізно увечері російські ракети вдарили по залізничній інфраструктурі в Павлоградському та Синельниківському районах Дніпропетровщини, повідомив очільник Дніпропетровської облвійськадміністрації Валентин Резніченко.

А вранці російські війська обстріляли з ракетних систем залпового вогню "Ураган" Зеленодольську громаду Дніпропетровщини. Є руйнування, люди, на щастя, не постраждали.

Вибухи вночі лунали також у Миколаєві, на Кіровоградщині увечері збили ракету. Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

У повідомленні Генерального штабу ЗСУ наголосили, що за три місяці повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 29 350 осіб, зокрема 150 – минулої доби. З цієї ж новини Lb.ua можна дізнатися й про інші ворожі втрати.

За словами генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, ідентифіковано російського командира, який наказав відкривати вогонь по мирних селищах Харківщини. Командир 138-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ Сергій Максимов віддав підлеглим наказ застосувати важку систему вогнеметного вогню «ТОС-1 "Буратино"» по житлових масивах селищ Мала Рогань і Вільхівка. Його підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Нагадаємо, вчора, 23 травня, Соломʼянський райсуд Києва за такий же злочин засудив російського військового Вадима Шишимаріна до довічного позбавлення волі.

Цікаві цифри повідомила пресслужба Православної Церкви України. З початку повномасштабного російського нападу на Україну вже п’ятдесят громад вийшли з підпорядкування Московському патріархату та послідували Томосу про автокефалію ПЦУ, перейшовши у безпосереднє керівництво Предстоятеля – Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

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