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Ідентифіковано російського командира, який надав наказ відкривати вогонь по по мирних селищах Харківщини, - Венедіктова

Його підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Ідентифіковано російського командира, який надав наказ відкривати вогонь по по мирних селищах Харківщини, - Венедіктова
Фото: Facebook Ірини Венедіктової

Прокурори та слідчі СБУ встановили, що 26 березня Максімов Сергій Вікторович, командир 138 окремої мотострілецької бригади 6 загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ, наказав підлеглим застосувати важку систему вогнеметного вогню «ТОС-1 Буратино» по житлових масивах селищ Мала Рогань та Вільхівка у Харківській області

Про це повідомила Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

“В результаті атаки житлові будинки, Малороганський ліцей та молокозавод були пошкоджені. Через обстріл мінно-вибухові травми отримала 13-річна дівчинка, від яких за кілька днів померла у лікарні”, - повідомила Венедіктова.

Вона зазначила, що Максімову було достовірно відомо, що в селищах, які обстрілювались, відсутні будь-які військові об’єкти. До того ж застосування такої зброї у місцях засередження цивільного населення заборонено міжнародним правом.

Венедіктова попросила тих, хто впізнав Максімова і хто має додаткову інформація про його злочини, звертатись на єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/.

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, Соломʼянський райсуд Києва засудив російського військового Вадима Шишимаріна до довічного позбавлення волі за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством мирного українця Олександра Шепілова.

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