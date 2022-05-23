В зоні ООС українськими захисниками відбито за сьогодні 16 атак ворога

Ще на одній локації наразі тривають бої з окупантом.

За сьогодні, 23 травня, окупанти обстріляли 38 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

“Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах”, - йдеться у повідомленні.

За сьогодні зруйнували і пошкодили 62 цивільні об’єкти - 53 житлові будинки, сільгосппідприємство, дитячий садок, відділення банку, аптеку та адмінбудівлю нацполіції.

Також в результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 6 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

8 танків;

22 одиниці бойової броньованої техніки;

1 ворожий автомобіль.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу «Гранат» і шість БпЛА типу «Орлан-10».

Нагадаємо, з початку російського вторгнення в Україну по 23 травня армія РФ орієнтовно втратила 29200 своїх військових. Найбільше втрат ворожі війська зазнають на Бахмутському напрямку. Раніше повідомлялось що львівські десантники знищили підрозділ 76 десантно-штурмової дивізії російських військ.