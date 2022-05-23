У прикордонних районах 3 областей запровадили додаткові режимні обмеження, - КМУ

Вони діятимуть від 23 травня до закінчення воєнного стану.

У прикордонних районах Київської, Житомирської та Рівненської областей запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження.

Про це повідомили в пресслужбі уряду.

Що заборонили:

пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт від 22.00 до 5.00 ранку;

перебування цивільних у лісових масивах;

перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;

здійснення фото-, відеозйомки доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів;

використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках;

носіння військової форми одягу;

проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.

В уряді наголосили - обмеження не поширюються на представників військових формувань. Діятимуть вони від 23 травня до закінчення воєнного стану.

Нагадаємо, з 10 травня такі обмеження запровадили у трьох районах Чернігівщини - Корюківському, Чернігівському, Новгород-Сіверському.