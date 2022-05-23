У прикордонних районах 3 областей запровадили додаткові режимні обмеження, - КМУ

У прикордонних районах Київської, Житомирської та Рівненської областей запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження.
Про це повідомили в пресслужбі уряду.
Що заборонили:
- пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт від 22.00 до 5.00 ранку;
- перебування цивільних у лісових масивах;
- перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;
- здійснення фото-, відеозйомки доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів;
- використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках;
- носіння військової форми одягу;
- проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.
В уряді наголосили - обмеження не поширюються на представників військових формувань. Діятимуть вони від 23 травня до закінчення воєнного стану.
Нагадаємо, з 10 травня такі обмеження запровадили у трьох районах Чернігівщини - Корюківському, Чернігівському, Новгород-Сіверському.