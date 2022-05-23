Росія розгортає в Криму два додаткові зенітні ракетні дивізіони С-400, – Генштаб

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини і Запоріжжя загарбники створили 19 "комендатур".

Щоб наростити систему ППО, на території північно-західної частини тимчасово-окупованого Криму Росія розгортає два додаткових зенітних ракетних дивізіони С-400.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На інших напрямках фронту окупанти продовжують обстрілювати позиції Сил оборони України та подекуди пробують наступати.

Так, на Слобожанському напрямку росіяни обстрілюють українські війська, щоб не допустити їхнього просування в бік державного кордону. Також відновили штурмові дії в районі населеного пункту Тернова, але успіху не досягли.

На Слов’янському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Богородичне та обстріляли з артилерії населені пункти Гусарівка, Чепіль, Долина і Святогірськ. У районі населеного пункту Студенок ворог застосував реактивні системи залпового вогню та важкі вогнеметні системи, розповіли в Генштабі.

Окупаційні війська вкотре намагалися прорвати оборону українських військ на Донецькому напрямку, щоб оточити і вийти на адміністративні кордони Луганської області. При цьому основні зусилля окупанти зосереджують на Бахмутському напрямку.

У Генштабі повідомили, що на Лиманському напрямку активні бойові дії не ведуться; ворог обстріляв підрозділи Сил оборони України та цивільні об’єкти в Лимані.

У росіян провалом закінчилися спроби штурмувати і наступати на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Вороги зазнали втрат і відступили.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілюють позиції українських захисників та обладнують оборонні рубежі в районі населеного пункту Посад-Покровський.

За даними українського командування, на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей загарбники створили 19 так званих комендатур.

"Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. Особовий склад підрозділів ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України", - підкреслили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, 23 травня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що основна мета Росії лишається незмінною – це спроба оточити угруповання Обʼєднаних сил, встановити повний контроль над Донецькою, Луганською областями та Херсонщиною і забезпечити стійкість сухопутного коридору з Кримом.