Баканов: Медведчук підтверджує ключову роль Порошенка у вугільній і трубній справах

СБУ вважає, що орагнізовані бізнес-схеми минулої влади точно не були в інтересах держави.

Надана підозрюваним у державній зраді та фінансуванні тероризму нардепом Віктором Медведчуком інформація в так званих вугільній і трубних справах підтверджує докази, раніше зібрані СБУ.

Медведчук розповів слідчим про всі деталі та схеми, заявив голова СБУ Іван Баканов у ефірі національного телемарафону.

"Ми рухаємось послідовно, але крапку повинен поставити суд. Не важливо, як давно відбулися ці події – кожен фігурант має відповісти за законом", – заявив Баканов.

За словами Баканова, найближчим часом у суді буде розглянуто справу про підривну діяльність у межах антиукраїнського проєкту "Промінь", в якій фігурує Медведчук. А щодо вугільної та трубної справ, то Медведчук підтверджує ключову роль у них Петра Порошенка.

"Він підтверджує, що експрезидент Порошенко використовував зв’язки Медведчука з керівництвом РФ, щоб організувати певні бізнесові схеми. І вони, на думку СБУ, були точно не в інтересах України. Навпаки – економіка та безпека держави зазнали прямих збитків. І цьому сприяли різноманітні високопосадовці: виходячи зі свідчень пана Медведчука – від міністрів до голови Нацбанку", – сказав Баканов.

Нагадаємо, сьогодні СБУ оприлюднила відео свідчень Медведчука, де він розповів про схеми виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу для прокачування через нього дизельного палива і закупівлі вугілля на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Описуючи суть схем, Медведчук повідомив, що Порошенко нібито не лише звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

Медведчук підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.

Інша справа – це незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року Рада національної безпеки і оборони повернула трубопровід у державну власність, зазначили в СБУ.

Порошенко у вугільній справі підозрюється в тому, що у 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ, з метою реалізації схем постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.