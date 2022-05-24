Резніков про зустріч міністрів оборони: йшлося про сюрпризи, які посилять потужність армії і будуть неприємними ворогу

За словами українського міністра, всі учасники зустрічі висловили непохитну підтримку Україні у війні з Росією і висловили захоплення героїзмом та професіоналізмом наших Збройних Сил.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів деталі вчорашньої зустрічі керівників оборонних відомств у форматі, започаткованому 26 квітня на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині. Кількість країн, які долучилися до цієї ініціативи, розширилася. Серед континентів не представлена тільки Антарктида.

Резніков і колеги поінформували партнерів про ситуацію на фронті та зміни, які відбулися з моменту минулої зустрічі. Зокрема, констатували прогрес у постачанні 155 мм артилерії та окреслили першочергові потреби захисників, написав Резніков у Facebook.

"Якщо на першій зустрічі ключовими словами були «timing» і «transition», цього разу додалося ще слово «coordination». Ми зосередимо свої зусилля на тому, щоб міжнародна підтримка давала максимальний ефект. Щиро подякував за допомогу нашій державі багатьом колегам, зокрема, моєму другу та великому другу України – міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу", – наголосив Резніков.

Міністр додав, що на зустрічі країни оголосили нові способи підтримки, які можуть стати game changing у цій війні.

"Розраховую, що на наступній зустрічі у червні зможу доповісти колегам про результати застосування зброї, про яку йшла мова на зустрічі 23 травня. Так, серед іншого, ми вже отримали підтвердження щодо посилення нашої берегової оборони. Зокрема, мова йде про пускові установки і протикорабельні ракети "Harpoon". Рішення було знайдено завдяки об’єднанню зусиль декількох наших країн-партнерів. Також йшлося і про інші приємні сюрпризи, які посилять потужність Української армії і будуть неприємними для ворога. Але про це – згодом", – пообіцяв він.

Резніков подякував польському колезі Маріушу Блащаку, міністру оборони Канади Аніті Ананд і міністру оборони Данії Мортену Бедскову. Також він відзначив нідерландського міністра Кайсу Оллонгрен і норвезького колегу Б’єрна Арільда Грама.

"Немає слів, щоб висловити повною мірою нашу вдячність нашим литовському, латвійському та естонському друзям – Арвідасу Анушаускасу, Артісу Пабріксу та Калле Лаанету. Українська нація глибоко вдячна їм. Я дякую колегам з Австралії та Франції і сподіваюся продовжити нашу співпрацю з новими командами. Я дякую міністру Яні Черноховій з Чехії та міністру Ярославу Надю зі Словаччини. Минулого тижня відбулася змістовна розмова з німецьким федеральним міністром Крістіне Ламбрехт, під час якої, поміж іншого, обговорювалися протиповітряні бронемашини «Гепард». Я вдячний за все, що Німеччина почала робити для України", – додав міністр.

Резніков додав, що особливого оптимізму додає зоряне лідерство США, яке вже втілене в законі про ленд-ліз і масштабах допомоги.

"Усі учасники зустрічі висловили непохитну підтримку Україні у війні з Росією і висловили захоплення героїзмом і професіоналізмом наших Збройних сил, стійкістю всього українського народу. Україна обов’язково переможе!" – підсумував міністр оборони.

Нагадаємо, надати Україні пускові установки "Гарпун" і ракети до них, щоб допомогти українцям захистити своє узбережжя, погодилася Данія. Колумбія, яка долучилася вчора до зустрічі міністрів, сьогодні оголосила, що буде тренувати наших бійців на території країни НАТО. Колумбійські фахівці вчитимуть розмінування.